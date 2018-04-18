"Мольфары обиделись": "Миротворец" дал жуткий прогноз больному Кобзону

Волонтеры украинского добровольческого центра "Миротворец" окрасили запись о российском певце, депутате Госдумы РФ Иосифе Кобзоне в красный цвет.

"Карпатские мольфары обиделись на Кобзона. Йося плохо вел себя в больнице и лишил себя шанса выжить, но он навсегда останется в нашей памяти благодаря фразе: "Вы бурят? Как я рад". Его запись в Чистилище уже подкрашен красным цветом", – написали волонтеры в Facebook.

Таким образом, волонтеры приготовились к смерти певца.

Стоит отметить, что Кобзон находится в базе "Миротворца" с 27 октября 2014 года. Ему был запрещен въезд на территорию Украины за "агрессивную поддержку" присоединения Крыма к РФ и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях страны. Он является автором "гимна террористической организации "ДНР".

"Незаконное пересечение государственной границы Украины 27-10-2014. Пособничество и связи с террористами. До этого ему запретили въезд на свою территорию (за криминальные действия) такие страны, как: Латвия, США", – говорится в пояснении "Миротворца".

Справка: мольфарами в культуре гуцулов являются люди, который обладают сверхъестественными способностями. К ним относятся знахари, носители древних знаний и культуры.

Как сообщал "Обозреватель", 16 апреля появилась информация, что Кобзон срочно госпитализирован. При этом его пресс-секретарь опроверг слухи, назвав их "чушью".