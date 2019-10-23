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23 октября • обновлено в 20:53
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/ Новости шоу-бизнеса

"Могут быть "неожиданности": муж Повалий впервые высказался о концерте в Украине

2.1т Читать материал на украинском

Муж украинской певицы Таисии Повалий, которая отменила юбилейный концерт в Киеве, Игорь Ликута впервые прокомментировал ситуацию.

Он рассказал в комментарии "КП в Украине", что решил с супругой по поводу выступлений в Украине и как обстояла ситуация со Дворцом "Украина".

"Посоветовавшись с профессионалами, мы с Таисией пришли к выводу, что из-за политической ситуации в нашей стране этот концерт проводить не стоит. Могут быть различные "неожиданности". Поэтому решили подождать", – отметил Ликута.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

instagram/tpovaliyofficial

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По его словам, неожиданности, связанные с концертом, не завязаны на определенной площадкой. В дальнейшем Таисия будет гастролировать за рубежом.

Игорь Ликута прокомментировал отмену коценрта Повалий

Игорь Ликута прокомментировал отмену коценрта Повалий

Игорь Ликута - "Кп в Украине"

"Да, расстроилась. Но мы все равно сделаем этот концерт через год или через полтора. Надеюсь, ситуация в стране изменится", – добавил супруг Повалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию.

Во дворце "Украина" позже заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором, а реклама и реализация билетов – провокация с целью дискредитации учреждения.

Сама Повалий разозлилась, что вокруг ее имени разгорелся такой скандал в интернете. Она написала, что в Крыму не выступала, и будет судиться со всеми, кто лжет. Также она объяснила, что никогда бы не вложилась в рекламу мероприятия, если бы уже не был подписан договор о его проведении.

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Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
Теги
концерт музыка шоу-бизнес
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кому вони тут потрібні?...
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