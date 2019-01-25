Модель полностью разделась на трассе и спровоцировала пробку: пикантные фото

В Мексике 27-летняя модель Аре Рохас полностью разделась на трассе, выступив против насилия по отношению к женщинам в Южной Америке.

Соответствующие снимки после голой фотосессии, из-за которой к автозаправке образовалась пробка, она опубликовала в своем Instagram.

"Как только я сняла плащ, почувствовала свободу. Никто меня не трогал, не проявлял неуважения и не критиковал. Люди просто стояли и смотрели", — сказала она.

За 10 дней фотографии модели собрали в соцсети 72,5 тысячи лайков. А в комментариях пользователи бурно отреагировали. Некоторые поддержали инициативу девушки, других же возмутила подобная акция.

Instagram @soyarerojas

Instagram @soyarerojas

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наследница состояния KFC Кайла Метвен снялась в голой фотосессии, обсыпав тело бриллиантами на 10 миллионов фунтов стерлингов, поддержав сильных женщин.

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