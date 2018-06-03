Въехали в кладбище: "Миссис мира-2018" трагически погибла

В Кыргызстане в ночь со 2 на 3 июня в ДТП погибла 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World".

Авария произошла на трассе Балыкчи - Ананьево - Каракол. Водитель такси, в котором находилась Сания Шакирова, не справился с управлением и въехал в стену, ограждающую кладбище, передает Sputnik Кыргызстан.

В машине марки Ravon находились три человека.

"Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", — рассказали в местной полиции.

Сания Шакирова была замужем, но развелась. Воспитывала троих детей, старшей 12 лет.

Она владела несколькими салонами красоты в Кыргызстане, а также школой-салоном.

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