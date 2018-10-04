Мир захватила песенка про маленькую акулу: в чем секрет

Мир захватила вирусная детская песенка про маленькую акулу "Baby Shark".

На YouTube клип посмотрели уже 1,75 миллиарда раз. Песня покоряет чарты во многих странах.

Она также вдохновила танцевальный флешмоб Baby Shark challenge.

При этом выяснилось, что эта песенка намного старее, чем может показаться. "Baby Shark" годами напевали для детей в летних лагерях. В 2007 году она была вирусным хитом в Германии под названием "Kleiner Hai". А уже в 2016 в Южной Корее выпустили новую версию.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразила лихорадка в связи с вирусным видео на песню рэпера Егора Крида и "короля российской поп-музыки" Филлипа Киркорова "Цвет настроения черный".