Что такое старость? Звезды высказались в День пожилых людей

1 октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН для того, чтобы повысить осведомленности о проблемах пожилых людей, защитить их права и оценить вклад старшего поколения в жизнь общество.

На кануне этого дня Благотворительный Фонд "Starenki", который оказывает продуктовую помощь одиноким пенсионерам, пообщался с известными блогерами, чтобы привлечь внимание к проблемам старости в Украине.

Тренер по счастью Алла Клименко, звездный фитнес-тренер Ксения Литвинова, стилист Маргарита Муратова, кулинарный блогер Алиса Купер и гастро-эксперт Эдуард Насиров рассказали, как относиться к старости, и какой хотели бы видеть свою жизнь после 60.

Маргарита Мурадова, стилист и fashion-блогер

"Наша самая большая проблема – это неправильное восприятие взросления. Считается, что после определенного возраста человек выпадает из общественной жизни. Он перестает существовать и становиться никому ненужным. Помню, как моя бабушка всего в 50 говорила, что ей пора умирать. Уже тогда она считала себя старой и чувствовала отстранённой от жизни. Я сейчас отношусь к старости совсем по-другому – я не делю жизнь на до и после, она просто продолжается. В любом возрасте. Идеальная старость для меня – это продолжении моей обычной жизни, просто в более спокойном темпе… Уделять больше времени себе, общению с близкими людьми, путешествиям".

Ксения Литвинова, звездный фитнес-тренер и эксперт "Сніданок з 1+1"

"Пока, к сожалению, слово "старость" вызывает у меня грустные ассоциации. Мне бы очень хотелось, чтобы его заменили на что-то более привлекательное и приятное. Потому что "старость" - это не то, с чем сейчас ассоциирует молодое поколение свое будущие. На самом деле я вижу много "старушек", которых точно нельзя назвать "пожилыми", с внутренней и внешней красотой. Они ходят на тусовки, носят короткие юбки и точно не чувствуют себя старше чем на 35 лет. Такую старость можно назвать мечтой!"

Алла Клименко, тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade

"Буду откровенной, я стараюсь не думать о старости, потому что раньше она вызывала у меня страх. Но как-то мне повезло ужинать с 72-летней Мей Маск, моделью и мамой легендарного Илона Маска. Тогда она мне показалась самой молодой девушкой в ресторане. И я поняла, что молодость – это не про внешность и не про запись в паспорте, а про внутреннюю энергию. Я вижу свою старость – в окружении детей и внуков где-нибудь в красивом месте, а я – здоровая, спортивная, красивая и веселая".

Алиса Купер, кулинарный блогер и food-фотограф

"Я бы очень хотела, чтобы мы с вами не старели. Потому что старость не наступает вдруг, она подкрадывается постепенно. Поэтому лучшее, что мы можем сделать для себя в старости, - это в первую очередь заниматься своим телом, потому что когда хорошо телу, хорошо и нам. Также необходимо заниматься своим ясным умом, потому что именно с ним связанны все процессы старения. И последнее – это окружать себя любимыми людьми, потому что с ними никакая старость не страшна!"

Эдуард Насиров, гастро-эксперт и food-стилист

"У меня возникает две ассоциации со словом старость. Первое – это возможность сбавить обороты, расслабиться, выдохнуть, никому ничего не доказывать, а наслаждаться результатами своей жизненной деятельности. Но есть еще другой образ старости, который диктуют реалии сегодняшнего дня в Украине, - это незащищенность, очереди в госструктуры и иногда даже агрессия старшего поколения на жизненные обстоятельства. Но у меня уже есть свой план для идеальной старости – хочу ее встретить на острове Корфу, где я смогу круглый год заниматься огородом, выращивать оливки, есть мои любимые сыры и наслаждаться постоянным летом".

В Украине более 700 тысяч одиноких пенсионеров и это только тех, кто стоит на учете. На самом деле их около миллиона. Благотворительный Фонд "Starenki" - это первая социально-благотворительная инициатива, посвященная вопросам старости в Украине. Фонд опекается одинокими старичкам Киева и обеспечивает их продуктовыми наборами, а также досугом – в виде регулярных чаепитий и других мероприятий.

Каждый желающий может помочь инициативе став волонтером и помогая с развозкой продуктов или сделав благотворительное пожертвование на покупку продуктовых наборов для старичков.

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