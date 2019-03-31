МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

"Меня нельзя пускать!" Запрещенная в Украине Королева отличилась новой выдумкой об СБУ

10.1тЧитать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, утверждает, что ее композицию "Маленькая страна" признали экстремистской в Украине.

Такое заявление прозвучало в программе "Международная пилорама" на НТВ. В частности, ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался у артистки, чем она насолила Киеву, что ей запрещен въезд на родину на пять лет.

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.

Новости
Рука вся посинела: королева Елизавета напугала британцев болезненным видом

"Меня нельзя пускать!" Запрещенная в Украине Королева отличилась новой выдумкой об СБУ

Joinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Наташа Королева
Место
Россия
Теги
Новости РоссииСлужба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
95
53
Смешно
3
Интересно
0
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Как она может такое "выдумывать"??? Вот роксолана тудэй, только "правду" о Крыме пишет, её и "приятно" почитать! 🐷😁
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения