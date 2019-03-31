"Меня нельзя пускать!" Запрещенная в Украине Королева отличилась новой выдумкой об СБУ

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, утверждает, что ее композицию "Маленькая страна" признали экстремистской в Украине.

Такое заявление прозвучало в программе "Международная пилорама" на НТВ. В частности, ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался у артистки, чем она насолила Киеву, что ей запрещен въезд на родину на пять лет.

"Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать", — объяснила Королева.

Joinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева разразилась грубой критикой в адрес скандала, произошедшем в Украине вокруг песенного конкурса Евровидение-2019.

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