Меган Маркл "проиграла" Кейт Миддлтон: появились показательные фото

Королева Великобритании Елизаветта ІІ в кругу своих родных появилась на балконе Букингемского дворца по окончании традиционного парада в честь ее дня рождения.

Королевская семья наблюдала за финальной частью мероприятия — пролетом военной авиации, передают "Факты".

Впервые на дворцовый балкон вышла герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая стала женой внука королевы принца Гарри 19 мая. Именно к ней, как к новичку, были прикованы взгляды большинства присутствовавших.

Отметим, что Меган Маркл надела розовое платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, тем самым нарушив королевский дрес-код.

Наблюдатели, однако, обратили внимание на то, что бывшая актриса держалась сдержаннее, чем обычно. И смотрелась несколько скованно на фоне свободно себя чувствующей герцогини Кембриджской Кэтрин, которая оттеснила невестку на задний план.

"Впрочем, в любом случае статус супруги будущего короля принца Уильяма выше, чем у Меган. Однако при этом в первом ряду, рядом с королевскими правнуками, стояли также дочери двоюродной племянницы королевы леди Хелен Тейлор, которых было видно гораздо лучше, чем Меган", - сообщило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заметили, что у Меган Маркл появился двойник.