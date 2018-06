Меган Маркл грубо нарушила королевский дресс-код: что теперь будет

Жена принца Гарри Меган Маркл в очередной раз нарушила королевские правила. Она пришла на Церемонию выноса знамени по случаю дня рождения Елизаветы II в ненадлежащем виде.

Так, согласно королевскому дресс-коду, женщины не могут появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Платье Маркл как раз стало полным противоречием этому. Фото появились в британских таблоидах.

При чем, пишут местные СМИ, это уже не первое нарушение этикета, и вскоре, утверждают журналисты, королевский дом отреагирует на них.

The epitome of sophistication- #MeghanMarkle in @HouseofHerrera peach dress and Philip Treacy hat attends #TroopingtheColour pic.twitter.com/0jV3nWKcUu