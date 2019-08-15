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"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

5.3т Читать материал на украинском

Режиссерами "Шествия достоинства" ко Дню Независимости Украины стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, которые, вероятно, будут учить военных "как правильно маршировать".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный Алексей Кобзарь. Так, по его словам первая репетиция марша, инициированного Офисом президента, состоялась 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве. На нее прибыли оркестры, техника и военные из разных подразделений. Также на репетиции присутствовали люди из "Квартала".

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Алан Бадоев на подготовке "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Подготовка "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Подготовка "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

Новости
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Отметим, что подписчики Кобзаря бурно отреагировали на то, что подготовкой марша займется Бадоев. В комментариях к публикации они начали шутить на тему "будут ли медведи на велосипедах" и "приедет ли Макс Барских".

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости
"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Подготовка "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Подготовка "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

"Медведи на велосипедах будут?" В сети высмеяли подготовку марша Зеленского ко Дню Независимости

Подготовка "Шествия достоинства" ко Дню Независимости

Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как пройдет День Независимости в Киеве.

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Место
Украина Киев
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Уссаться ... "Шествие достоинства"
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