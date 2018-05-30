УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Мать Олега Винника похоронили в его родном селе: видеофакт

2.8тЧитать новость на украинском

Мать певца Олега Винника Анну Яковлевну похоронили в его родном селе Красный Кут Черкасской области.

Церемония прошла 30 мая. На прощание с 80-летней матерью Винника собрались родственники и односельчане, а журналистов близко не подпускали. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На похороны приезжал и сам певец.

Новости
"Мама всегда была веселым человеком": Олег Винник высказался о страшной утрате

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Винника скончалась 28 мая, в больнице. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта. О трагедии в семье певца рассказали его родственники.

На следующий день Винник провел концерт на Тернопольском городском стадионе, который посвятил памяти матери. Он не смог отменить мероприятие, потому что обещал женщине никогда этого не делать.

Персона
Олег Винник
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги