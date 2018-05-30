Мать Олега Винника похоронили в его родном селе: видеофакт

Мать певца Олега Винника Анну Яковлевну похоронили в его родном селе Красный Кут Черкасской области.

Церемония прошла 30 мая. На прощание с 80-летней матерью Винника собрались родственники и односельчане, а журналистов близко не подпускали. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На похороны приезжал и сам певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Винника скончалась 28 мая, в больнице. Женщина продолжительное время болела и перенесла три инсульта. О трагедии в семье певца рассказали его родственники.

На следующий день Винник провел концерт на Тернопольском городском стадионе, который посвятил памяти матери. Он не смог отменить мероприятие, потому что обещал женщине никогда этого не делать.