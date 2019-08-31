МастерШеф 2019: как прошел первый выпуск

В Украине 30 августа стартовал новый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ.

Участниками проекта стали самые разные по профессии украинцы, удивившие членом жюри (чтобы посмотреть полный выпуск программы онлайн, проскролльте до конца страницы).

МастерШеф 2019 instagram.com/natali.veliks

Так, каждому участнику выдали 45 минут, за которые они должны приготовить и презентовать свое блюдо. Открыл сезон машинист тепловоза Сергей, предложив судьям фондан с соусом из апельсина и облепихи. Середина блюда у него получилась отличной и правильной консистенции. Благодаря этому он получил одобрение и получил белый фартук.

Сергей - МастерШеф Кадр из видео

Секси-кухня, или участница Юля поразила Эктора хотя бы одними только фото в Instagram. Девушка убеждена, что готовить нужно в сексуальной одежде. Она представила стейк лосося с пюре из зеленого горошка. Мужская половина жюри горячо поддержала девушку, а вот Лиза ее раскритиковала. Тем не менее, Юля все равно получила белый фартук.

Юля "секси-кухня" Кадр из видео

Судьи МастерШеф instagram.com/lizaglinskaya/

Неожиданной участницей стала Натали из "Холостяка", которая каждый выпуск устраивала громкие скандалы. Она приготовила лимонный курд с меренгой, за что получила белый халат от судей.

Натали instagram.com/natali.veliks

Еще одним участником стала травести-дива Лолита (Руслан Лучков), которая обладает титулом "Мисс богиня-2011 травести интернешнл". Он приготовил для судей индейку с соусом терияки и пюре из сельдерея с пряной зеленью. Судьи были в восторге от вкуса соуса.

Лолита instagram./lolita56493284/

Не обошлось и без скандалов. На проект решил вернуться Антон Квасов "Француз", который уже участвовал в "МастерШеф. Подростки". Парень хочет издать собственную книгу "ленивых рецептов", и именно с одним из них решил покорить судей. Вот только Эктор был не согласен с идеей ленивых голубцов по-турецки на кулинарном шоу и со скандалом выгнал парня.

Антон Квасов instagram.com/anton__kvasov

Также на проект пришла супружеская пара: вегетарианка Дина и мясоед Алексей. Перед выходом они поспорили, кто получит фартук. Мнения жюри разделились, но в итоге оба прошли в следующий выпуск, который состоится 6 сентября.

Дина и Алексей Кадр из видео

МастерШеф-2019 - полное видео выпуска

Как сообщал OBOZREVATEL, судьями в этом сезоне стали Эктор Хименес-Браво, кондитер Елизавета Глинская и шеф-повар Владимир Ярославский.

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