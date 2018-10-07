Машина Ани Лорак разбилась в России: подробности

Грузовик "Камаз" из команды певицы Ани Лорак, 5 октября, столкнулся с легковым автомобилем "Тойота Камри" в Республике Татарстан (РФ).

Как передает "Стархит", вероятнее всего, фура перевозила концертное оборудование в другие города. Водитель иномарки, превысив скорость, выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик.

По некоторой информации, мужчина, который сидел за рулем иномарки погиб, на месте ведутся следственные мероприятия. Сама Ани Лорак пока никак не комментировала инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали, что Лорак затеяла бракоразводный процесс с мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу.