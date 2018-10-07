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СпортLady

Машина Ани Лорак разбилась в России: подробности

13.3тЧитать материал на украинском

Грузовик "Камаз" из команды певицы Ани Лорак, 5 октября, столкнулся с легковым автомобилем "Тойота Камри" в Республике Татарстан (РФ).

Как передает "Стархит", вероятнее всего, фура перевозила концертное оборудование в другие города. Водитель иномарки, превысив скорость, выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик.

Машина Ани Лорак разбилась в России: подробности

По некоторой информации, мужчина, который сидел за рулем иномарки погиб, на месте ведутся следственные мероприятия. Сама Ани Лорак пока никак не комментировала инцидент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали, что Лорак затеяла бракоразводный процесс с мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
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Поспеев Борис
Поспеев Борис
И куда это баба Аня переезжать собралась? Чего ей на москве не сидится?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Kobzev Petro Poroshenko, правильно писать "на москве", мокшанин. Кстати, это историческая идиома.
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Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Поспеев Борис,Понимаю уровень образование в сельских школах на Украине, но все таки правильно писать В Москве.
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Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Какая она Лорак, настоящее имя её мирославна #уек
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