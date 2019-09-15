MARUV покуражилась на росТВ с запрещенной в Украине звездой: опубликовано видео

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) выступила на российском телеканале ТНТ.

В Instagram артистка опубликовала видео, на котором она исполняет песню Siren Song в программе Comedy Women.

На подтанцовке у нее выступила телеведущая Екатерина Варнава, которую СБУ внесла в "черный список" как человека, который "представляет угрозу украинской национальной безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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