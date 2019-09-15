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15 сентября • обновлено в 22:57
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MARUV покуражилась на росТВ с запрещенной в Украине звездой: опубликовано видео

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) выступила на российском телеканале ТНТ.

В Instagram артистка опубликовала видео, на котором она исполняет песню Siren Song в программе Comedy Women.

На подтанцовке у нее выступила телеведущая Екатерина Варнава, которую СБУ внесла в "черный список" как человека, который "представляет угрозу украинской национальной безопасности".

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❤️❤️❤️

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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Персоны
MARUV Екатерина Варнава
Место
Россия
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Комментарии
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Интересно
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8
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И каким образом певица и телеведущая " представляют угрозу украинской национальной безопасности"? Свин/орылы, вы действительно поцы или только прикидываетесь?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Покуражилась, среда, и шо?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг, Варна представляет угрозу национальной безопасности....Украина, вы серьезно?
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