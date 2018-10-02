"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер

Беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как поет и танцует на огромных каблуках.

Так, на видео она на сцене исполняет песню группы "Блестящие" в обтягивающем платье и на шпильках. Ролик появился на личной страничке звезды в Instagram.

"Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё. Как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке", - написала певица под фото.

Взволнованные поклонницы в комментариях отметили, что такие нагрузки могут быть небезопасны для здоровья будущего ребенка Тодоренко, а также, что каблуки и скользкий пол – не лучшее сочетание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пиарщица Тодоренко рассказала об изнанке работы со звездой.