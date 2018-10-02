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СпортLady

"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер

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Беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как поет и танцует на огромных каблуках.

Так, на видео она на сцене исполняет песню группы "Блестящие" в обтягивающем платье и на шпильках. Ролик появился на личной страничке звезды в Instagram.

"Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё. Как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке", - написала певица под фото.

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@prtshow : сегодня было по-разному 😂🙈 Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять всё) как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке" В эту Пятницу выйдет огненное шоу #пятницасрегиной На моем #youtube(заходите по ссылке в био) #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Взволнованные поклонницы в комментариях отметили, что такие нагрузки могут быть небезопасны для здоровья будущего ребенка Тодоренко, а также, что каблуки и скользкий пол – не лучшее сочетание.

"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер
"Маманя разошлась": беременная Тодоренко показала опасный номер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пиарщица Тодоренко рассказала об изнанке работы со звездой.

Персона
Регина Тодоренко
Объект
беременность
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