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"Маленькая шалунья": украинская певица устроила кавардак в новом клипе

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Украинская певица Оля Цибульская презентовала новый видеоклип "Дівчинка", в котором играет скромную горничную состоятельной семьи, но вдруг превращается в настоящую бестию и устраивает в их доме полный бардак.

Клип уже появился на Youtube певицы. "Это видео напомнит женщинам, что в каждой из нас живет маленькая шалунья, которая хочет праздника. Всем девочкам без исключения – и домохозяйкам, и бизнесвумен надо себя баловать и хоть иногда давать полную волю своим желаниям", — рассказала певица.

"Маленькая шалунья": украинская певица устроила кавардак в новом клипе
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"Маленькая шалунья": украинская певица устроила кавардак в новом клипе
"Маленькая шалунья": украинская певица устроила кавардак в новом клипе

В новом видео Оли Цибульской роль хозяев дома сыграла семья телеведущего Григория Решетника. По сюжету именно их дом переворачивает вверх дном Олина героиня.

"Если бы наша няня устроила дома такое веселье, то мы бы сначала, конечно, порадовались за человека и принялись бы зажигать вместе с ней, но на следующий день точно уволили!", – комментирует Григорий Решетник

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Персона
Оля Цибульская
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