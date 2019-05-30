М1 признан лидером среди музыкальных телеканалов Украины

29 мая 2019 года независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA провела ІІ Церемонию награждения телеканалов — “BIG DATA Awards”. ТВ-каналы получили награды за высокие показатели телепросмотров, полученные ими в 2018 году среди украинской IPTV / OTT аудитории в 12 номинациях.

По результатам годового мониторинга, компания BIG DATA UA назвала М1 лучшим музыкальным телеканалом. М1 одержал победу в данной категории второй раз подряд.

— Очень приятно, что Интернет снова высоко оценил нас, не хуже, чем эфирное телевидение. Мы, безусловно, будем не только поддерживать этот высокий статус, но и превзойдём ожидания от нас! — комментирует генеральный директор М1 Сергей Перцев.

Big Data Rating — система, позволяющая отслеживать как в текущем, так и в историческом промежутках времени просмотр телевизионных передач и телеканалов телевизионной аудиторией Украины. Подсчет рейтинга осуществляется автоматически. Решающими факторами являются количество зрителей и время просмотра каналов абонентами интернет-телевидения в Украине.

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