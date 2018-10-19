“M1 Music Awards. 4 Seasons”: кто из исполнителей выступит на главном музыкальном событии года

16 топовых артистов отечественного шоу-бизнеса, 16 впечатляющих эксклюзивных концертных номеров — церемония награждения лучших из лучших по версии ежегодной музыкальной премии “М1 Music Awards” обещает в очередной раз поразить впечатляющим шоу! “М1 Music Awards. 4 Seasons” состоится уже 1 декабря 2018 года в столичном Дворце Спорта.

Все подробности и, собственно, концепцию масштабного события ее организаторы, телеканал М1 и компания “Таврийские Игры”, собираются держать в секрете до самого мероприятия.

В гала-концерте, который будет сопровождать церемонию, примут участие Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA и Александр Пономарев.

Одним из уже известных нововведений “М1 Music Awards. 4 Seasons” являются специальные награды-”ордена”, которые находят своих почетных обладателей каждый сезон. Эти ордена будут влиять на определение триумфаторов премии, однако главным критерием для их выбора станут рейтинги просмотров музыкальных клипов на телеканале М1.