Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Любовник Аллы Пугачевой растолстел

3.9т
Читать материал на украинском

Музыкант Владимир Кузьмин, который в прошлом состоял в романтических отношениях с Аллой Пугачевой, заметно набрал лишний вес.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что лицо Кузьмина округлилось, а его живот стал значительно больше.

А раньше певец выглядел так.

Любовник Аллы Пугачевой растолстел
Любовник Аллы Пугачевой растолстел
Любовник Аллы Пугачевой растолстел

Напомним, еще в ноябре прошлого года Владимир Кузьмин неожиданно принял решение о возвращении к жене Екатерине Трофимовой, с которой совсем недавно обвенчался.

Читайте также:

Алла Пугачева нарвалась на грубость из-за любовника

Жена любовника Пугачевой не отпускает его одного на гастроли

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Так 65-й годок ему идёт. Нельзя всю жизнь оставаться молодым и стройным.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги