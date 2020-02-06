Любовник Аллы Пугачевой растолстел

Музыкант Владимир Кузьмин, который в прошлом состоял в романтических отношениях с Аллой Пугачевой, заметно набрал лишний вес.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что лицо Кузьмина округлилось, а его живот стал значительно больше.

А раньше певец выглядел так.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Владимир Кузьмин неожиданно принял решение о возвращении к жене Екатерине Трофимовой, с которой совсем недавно обвенчался.

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