"Любовались весь вечер": сына Лазарева засекли с известной актрисой

В сети появилось видео, где сын популярного российского певца Сергея Лазарева Никита танцует рядом с известной актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой
Соответствующий ролик сам Лазарев разместил в своем Instagram, отметив, что девушка этот баттл проиграла (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На видео видно, как Никита старательно танцует и подпевает во время выступления звездного отца. Рядом с ним энергичные танцы продемонстрировала и Варнава.
Сергей Лазарев с сыном
Hochu.ua
Певец сообщил также, что сын пришел его поддержать на традиционном летнем концерте в Shore House, и был для него главным зрителем.
Фоловеры Лазарева умилились танцами мальчика и написали множество восторженных комментариев под видео. "Любовались весь вечер. Растет артист", "Малыш чудо", – отметили они.
Коротко о том, как прошел вчера мой традиционный летний концерт в Shore House❤️. Как всегда, потрясающая атмосфера, много зрителей, друзья и конечно моя семья! В этот раз, моим главным зрителем был мой сынуля❤️!!! На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей 😂 @kativarnava! Катюня, по-ходу тут ты продула.::😂 Спасибо всем, кто не побоялся прохладной погоды... теперь до встречи 8 ноябряв ВТБ Арена Динамо на 100-м концерте шоу "N-Tour" #сергейЛазарев #sergeylazarev #никитаСергеевич #папасын #лазаревы #варнава #ЕкатеринаВарнава #shorehouse #Ntour #8ноября
Как сообщал OBOZREVATEL, Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью его сына Никиты.
Также часто ходили слухи о нетрадиционной ориентации Сергея. В частности, ему приписывали роман с российским певцом Алексом Малиновским, с которым Сергей летал на отдых в США.
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