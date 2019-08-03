"Любовались весь вечер": сына Лазарева засекли с известной актрисой

В сети появилось видео, где сын популярного российского певца Сергея Лазарева Никита танцует рядом с известной актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой

Соответствующий ролик сам Лазарев разместил в своем Instagram, отметив, что девушка этот баттл проиграла (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как Никита старательно танцует и подпевает во время выступления звездного отца. Рядом с ним энергичные танцы продемонстрировала и Варнава.

Сергей Лазарев с сыном Hochu.ua

Певец сообщил также, что сын пришел его поддержать на традиционном летнем концерте в Shore House, и был для него главным зрителем.

Фоловеры Лазарева умилились танцами мальчика и написали множество восторженных комментариев под видео. "Любовались весь вечер. Растет артист", "Малыш чудо", – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью его сына Никиты.

Также часто ходили слухи о нетрадиционной ориентации Сергея. В частности, ему приписывали роман с российским певцом Алексом Малиновским, с которым Сергей летал на отдых в США.

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