"Любит твою за*ницу": комики в США посмеялись над отношениями Зеленского и Трампа

Ведущие вечерних ток-шоу высмеяли выражение посла США в ЕС Гордона Сондленда о том, что президент Украины Владимир Зеленский неравнодушен к "пятой точке" президента США Дональда Трампа.

На эту тему пошутили в эфире передачи The Late Show, продемонстрировав на весь экран задний план американского лидера во время игры в теннис (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Комики высмеяли заявление, что Зеленский любит "за*ницу Трампа"

"Ох, а кто же ее не любит? Джимми, дай взглянуть на эту красоту. Она выглядит, как два окорока, упакованных в медицинскую перчатку или скатерть, наполненная рисовым пудингом", – посмеялся ведущий.

Трамп играет в теннис Кадр из видео

В ответ ведущий The Daily Show Тревор Ноа заявил, что пару дней назад на телеканале Fox News говорили о недостаточно сексуальном импичменте Трампу, а "теперь у нас вполне себе заигрывания с задницей". Комик пошутил, что Трамп, как ранее считалось, давил на Украину отправкой военной помощи, однако "на самом деле он давил своим задом".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс ранее заявил, что Трамп мог оказывать давление на Зеленского, чтобы провести расследование по политическим мотивам против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Он также заявил на закрытом заседании, что посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд сказал Трампу, якобы украинский президент сделает "все, что вы попросите", а еще он любит "вашу за*ницу".

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