Любимый актер Путина отметился "провокацией" на детском празднике

Известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин стал гостем детского праздника своей дочери Анны, которая закончила четвертый класс.

Как пишут "Дни.ру", артист даже там сумел устроить неожиданную провокацию.

Все происходящее на утреннике Панин записывал на видео и выкладывал на своей странице в социальной сети Instagram в формате Stories.

В частности, артист и его дочь разыграли небольшую сценку.

"А ты кто вообще такой?" – спросила девочка. Панин тут же придумал остроумный ответ. "Я папарацци, я внештатный сотрудник "Комсомольской правды", – заявил он.

Затем артист спросил у дочери, голодает ли она, и та ответила утвердительно, несмотря на то, что в этот момент ела нечто похожее на пирожное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин вызвал в сети негодование голым фото с любовницей.