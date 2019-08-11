"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа

Украинская поп-дива Ольга Полякова вызвала ажиотаж в сети снимками с отдыха.
В Instagram певица опубликовала горячие фото с пляжа, на которых позирует в разных купальниках. "Красный или черный?" - поинтересовалась Полякова у поклонников.
Пользователи высказали восторг от фигуры артистки, но так и не смогли помочь Поляковой определиться с выбором.
"Шикарная дама!" "Ты лучше голая", "Ты шикарна в любом купальнике", "Красотка", "Ох эти длинные ноги", "Красотка! С такой фигурой во всем секси", "Богиня", - пишут в сети.
Ольга Полякова
Ольга Полякова
Ольга Полякова
Ольга Полякова
Ольга Полякова
Ольга Полякова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взбудоражила бабушка, обозвавшая Полякову коровой.
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