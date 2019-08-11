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"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа

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Украинская поп-дива Ольга Полякова вызвала ажиотаж в сети снимками с отдыха.

В Instagram певица опубликовала горячие фото с пляжа, на которых позирует в разных купальниках. "Красный или черный?" - поинтересовалась Полякова у поклонников.

Пользователи высказали восторг от фигуры артистки, но так и не смогли помочь Поляковой определиться с выбором.

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"Шикарная дама!" "Ты лучше голая", "Ты шикарна в любом купальнике", "Красотка", "Ох эти длинные ноги", "Красотка! С такой фигурой во всем секси", "Богиня", - пишут в сети.

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

Ольга Полякова

Ольга Полякова

instagram

"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа
"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взбудоражила бабушка, обозвавшая Полякову коровой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Оля Полякова
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