"Лучше голая!" Полякова взорвала сеть жаркими фото с пляжа

Украинская поп-дива Ольга Полякова вызвала ажиотаж в сети снимками с отдыха.

В Instagram певица опубликовала горячие фото с пляжа, на которых позирует в разных купальниках. "Красный или черный?" - поинтересовалась Полякова у поклонников.

Пользователи высказали восторг от фигуры артистки, но так и не смогли помочь Поляковой определиться с выбором.

"Шикарная дама!" "Ты лучше голая", "Ты шикарна в любом купальнике", "Красотка", "Ох эти длинные ноги", "Красотка! С такой фигурой во всем секси", "Богиня", - пишут в сети.

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Ольга Полякова instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взбудоражила бабушка, обозвавшая Полякову коровой.

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