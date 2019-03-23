"Лучше, чем Депардье": звезда сериала "Дикий ангел" попросила у Путина паспорт России

Знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро захотела получить российское гражданство.

Артистка публично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину об этом в эфире шоу "Вечерний Ургант", передает "Говорит Москва".

Орейро заявила, что будет "даже более русской, чем Жерар Депардье", который также ранее получил российский паспорт. Она призналась, что посетила не менее 15 раз страну.

Ранее Орейро в рамках мирового турне призналась, что с россиянами ей комфортно работать, и чувствует она себя почти русской.

Напомним, Наталия Орейро стала широко известна в восточной Европе, в частности в Украине и России благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел".

Как сообщал OBOZREVATEL, Наталия Орейро посвятила России новую песню To Russia with Love ("В Россию с любовью"), записав на нее соответствующий клип в подмосковном городе Балашиха. На кадрах артистка сплясала в кокошнике на фоне ковра.

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