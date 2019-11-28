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29 ноября • обновлено в 10:50
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Лобода встала на колени перед Линдеманном и вызвала ажиотаж

21.3т
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Украинская певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau & Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

Лобода и Линдеманн

Лобода и Линдеманн

Хочу.юа

В описанию к кадру Лобода призвала поклонников подождать еще немного до выхода ролика. На фото артистка в образе работницы на предприятии с косынкой на голове сидит на полу, пока Линдеманн в очках и костюме проходит мимо.

Лобода встала на колени перед Линдеманном

Лобода встала на колени перед Линдеманном

instagram/lobodaofficial

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Снимок взволновал поклонников, которые с нетерпением ожидали выхода клипа. В сети отметили, что вместе они выглядят невероятно.

"Какой взгляд", "Вау", "Кого-то он мне напоминает", "Котик", "Красота", "Вот это очень круто, молодец", "Сильно", – отреагировали пользователи.

Лобода встала на колени перед Линдеманном и вызвала ажиотаж
Лобода встала на колени перед Линдеманном и вызвала ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода родила дочь от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери. Каждое новое фото с мужчиной вызывало у поклонников подозрение, что это именно "тот самый".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Светлана Лобода Тилль Линдеманн
Теги
фотографии шоу-бизнес фотосессия клип
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Может она перед ним каждый день на коленях стоит?
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