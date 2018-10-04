Лобода рассказала, куда тратит миллионы

Украинская певица Светлана Лобода рассказала о том, куда тратит свои гонорары.

Звезда утверждает, что все, что она зарабатывает, вкладывается в творчество и в этом смысле не знает границ. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Мне неинтересны бриллианты, крокодилово-питоновые сумки и так далее. Но не буду скрывать, я живу в хорошем доме, и моя семья ни в чем не нуждается. И чтобы все это иметь, работаю много лет практически без выходных. Я ценю свободу, поэтому никогда ни у кого, ни о чем не прошу. Всегда справляюсь своими силами, и оттого жить еще приятнее. Это мой путь, и он мне по душе", - поделилась Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода призналась в любви скандальному украинскому каналу.