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3 марта • обновлено в 11:46
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Little Big рассказали о песне на Евровидение 2020

1.6т
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Группа Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме, исполнит на конкурсе веселый трек "с бразильским оттенком".

Об этом рассказал вокалист коллектива Илья Прусикин, пишет ТАСС.

"Не изменим себе": Little Big рассказали о песне на Евровидение 2020

instagram.com/iliyaprusikin

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал Прусикин.
"Не изменим себе": Little Big рассказали о песне на Евровидение 2020

instagram.com/iliyaprusikin

Он добавил, что группа чувствует "огромный груз ответственности".

"Потому что это - представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", - сказал Прусикин.
"Не изменим себе": Little Big рассказали о песне на Евровидение 2020

instagram.com/iliyaprusikin

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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