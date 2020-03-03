Little Big рассказали о песне на Евровидение 2020

Группа Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме, исполнит на конкурсе веселый трек "с бразильским оттенком".
Об этом рассказал вокалист коллектива Илья Прусикин, пишет ТАСС.
instagram.com/iliyaprusikin
"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - сказал Прусикин.
instagram.com/iliyaprusikin
Он добавил, что группа чувствует "огромный груз ответственности".
"Потому что это - представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", - сказал Прусикин.
instagram.com/iliyaprusikin
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
В 2020 году Украину будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей".
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