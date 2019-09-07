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8 сентября • обновлено в 11:57
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"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид

15т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на критику сети за внешний вид.

В Instagram певица опубликовала сэлфи, сделанное в салоне автомобиля. На фото Лорак позирует в куртке и черной кепке.

"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид

Пользователи сети раскритиковали артистку, упрекнув ее в увлечении пластическими операциями.

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"Рот большой", "Похожа стала на Киркорова, лицо блестит от уколов уже", "Становится похожей на Майкла Джексона", "Нет больше той Ани Лорак, которую мы помним", "Как мужик стала", "Не натуральная", - пишут они.

"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид
"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.

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Персона
Ани Лорак
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Перов Василий
Перов Василий
Лорак супер! Дрочите рогули на Янину Соколову! Побольше классных девок и певиц выгоняйте! Оставляйте себе жирных хохлушек!
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bruno jordano
bruno jordano
побочний эффект от звраженных русским миром
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М-Г Тимур
М-Г Тимур
Могут писать, что угодно. Завидосные упыри. Лорак очень классная, как внешне, так и творчески. Гнобят её исключительно из-за того, что она не стала лизать жопу укропам, а как нормальная профессиональная дива просто работает, поёт и за это получает гонорар
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bruno jordano
bruno jordano
М-Г Тимур, у нас таких“дів” на “караоке на майдані”пачками грести можна,кушайтє на здоровья нє обляпайтесь
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