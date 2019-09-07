"Лицо блестит от уколов": Лорак разгромили за внешний вид

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на критику сети за внешний вид.

В Instagram певица опубликовала сэлфи, сделанное в салоне автомобиля. На фото Лорак позирует в куртке и черной кепке.

Пользователи сети раскритиковали артистку, упрекнув ее в увлечении пластическими операциями.

"Рот большой", "Похожа стала на Киркорова, лицо блестит от уколов уже", "Становится похожей на Майкла Джексона", "Нет больше той Ани Лорак, которую мы помним", "Как мужик стала", "Не натуральная", - пишут они.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!