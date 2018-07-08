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СпортLady

"Лишить гражданства и за поребрик!" Украинская певица в прямом эфире КремльТВ поддержала Россию

15.5тЧитать новость на украинском

Украинская певица Анна Седокова появилась в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", чтобы поддержать сборную России во время матча с Хорватией 7 июля.

Свое присутствие артистка подтвердила фото в Instagram. "Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv , в программе "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки", - подписала она снимок, сделанный в студии.

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Пользователи бурно отреагировали на ее появление на КремльТВ. Они потребовали наказать певицу за этот поступок. "Лишить гражданства и выселить за поребрик!", "Посмотри в глаза воинов с Донбасса", - пишут они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой.

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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
че с этой тупой кобылы взять,этой сучке даже с дочкой запретили видится
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Пигин Макс
Пигин Макс
Жалкие существа, эти бандеровцы.
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Ossi Volter
Ossi Volter
Пигин Макс, Напишу еще раз ! А модераторы "Обоза" ну как бы выразится покоректнее...? Мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации,или женщины ? А может это их не обижает ? А почему удалили мой комент по Пипину ? Говно ты Пипин,а жители Залесья до сих пор срутся от бандеровцев. Жалкий ты ,калека умственный,а не народ ,который воевал за свою свободу.
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Ossi Volter
Ossi Volter
Пигин Макс, Если до сих пор 86% народу в россии срут в штаны от бандеровцев,то нихрена они не жалкие. Макс Пипин это да ,жалклватый тролик .Уже нашел новое место для опорожнения московского желудка. Пришел в "Обоз" поср...ть..
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