"Лишить гражданства и за поребрик!" Украинская певица в прямом эфире КремльТВ поддержала Россию

Украинская певица Анна Седокова появилась в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Первый", чтобы поддержать сборную России во время матча с Хорватией 7 июля.

Свое присутствие артистка подтвердила фото в Instagram. "Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv , в программе "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки", - подписала она снимок, сделанный в студии.

Украинцы ваша Анна Седакова сейчас топит за сборную России на 1-м канале. Говорит мол только прилетела из Одессы и Киева. Мол футбол нас всех объединил. Бла бла бла!

Моё мнение - Вы так войну не выиграете. У вас бардак. Однако. pic.twitter.com/S4hN64iLg5 — Aндpeй Пятов (@andreyvlz) 7 июля 2018 г.

Пользователи бурно отреагировали на ее появление на КремльТВ. Они потребовали наказать певицу за этот поступок. "Лишить гражданства и выселить за поребрик!", "Посмотри в глаза воинов с Донбасса", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой.