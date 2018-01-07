"Несчастные щедривки и лохматые черти": у "русского мира" на "Интере" появился защитник

Украинское телевидение неспособно конкурировать с российским телепродуктом, а телеканалы вправе показывать то, что нравится их зрителям.

Об этом в эфире ObozTV заявил известный продюсер Владимир Бебешко.

"Интер" – это частный канал, который будет крутить то, что считает нужным. На нем выступают украинские звезды, которые не нарушали законодательство и могут петь все, что им угодно. "Интер" также не нарушает законодательство", - отметил он.

По его словам, на отечественном рынке нет интересного продукта под новогодние праздники.

"Все каналы, которые транслировали "Иронию судьбы", "Служебный роман", которые, по моему мнению, являются высокохудожественными фильмами, их любит народ. Что украинская сторона могла показать в противовес? Они показали фильм "DZIDZIO Контрабас". Это фильм, снят на аматорском уровне первого курса, дипломной работы университета Карпенко-Карого", - считает Бебешко.

Также продюсер считает, что ситуация не лучше и в музыкальной сфере.

"С музыкальной точки зрения в противовес всем песням, которые крутил "Интер", мы поставили пару нещасных щедривок, а на Первом я увидел выступление хард-металл-трэш коллективов, которые пели о лохматых чертях", - подчеркнул он.

При этом Бебешко добавил, что причиной этого является то, что "Украина – это слаборазвитая коррупционная сельскохозяйственная страна, которая по своему развитию стоит на уровне Зимбабве".

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный певец, шоумен и продюсер Андрей Данилко, возмутивший сеть новогодним корпоративом под Москвой, выступил против запрета российских сериалов в Украине.