"Лишь бы не катафалк!" Виторган публично "подколол" Собчак. Фото

Российский актер Максим Виторган публично "подколол" свою бывшую жену Ксению Собчак из-за ее свадебного катафалка.

К такому выводу пришли его подписчики после того, как актер в своем Instagram показал фото, на котором он вместе с дочерью от первого брака Полиной сидит в багажнике автомобиля.

Максим Виторган и Ксения Собчак Cosmopolitan

"Хоть в бензобаке, да в кадиллаке", — подписал Виторган снимок.

Поклонники актера тут же увидели намек. "Ну ее уже эту Собчак, с глаз долой, из сердца вон!", "Подъ*бал бывшую!", "Лишь бы только не в катафалке!" – иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Виторган и Собчак отметились перепиской в сети. В День рождения их сына Платона бывшие супруги поблагодарили друг друга.

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