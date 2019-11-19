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19 ноября • обновлено в 06:53
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"Лишь бы не катафалк!" Виторган публично "подколол" Собчак. Фото

1.1т
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Российский актер Максим Виторган публично "подколол" свою бывшую жену Ксению Собчак из-за ее свадебного катафалка.

К такому выводу пришли его подписчики после того, как актер в своем Instagram показал фото, на котором он вместе с дочерью от первого брака Полиной сидит в багажнике автомобиля.

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Максим Виторган и Ксения Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак

Cosmopolitan

"Хоть в бензобаке, да в кадиллаке", — подписал Виторган снимок.

Поклонники актера тут же увидели намек. "Ну ее уже эту Собчак, с глаз долой, из сердца вон!", "Подъ*бал бывшую!", "Лишь бы только не в катафалке!" – иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Виторган и Собчак отметились перепиской в сети. В День рождения их сына Платона бывшие супруги поблагодарили друг друга.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Максим Виторган Ксения Собчак
Место
Россия
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