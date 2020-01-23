Легендарный "Свитанок" отметил 65-летие концертом с известными выпускниками: яркие фото

Киевская детско-юношеская вокально - хореографическая студия "Свитанок"отметила 65-летний юбилей, концерт по случаю которого состоялся 19 января в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Ансамбль "Свитанок" - это единственный детский коллектив в Украине, где сочетаются вокальное искусство, хореография и живая оркестровая музыка, что дает право ансамбля представлять Украину в одной из секций ЮНЕСКО – CIOFF.

В юбилейном концерте "Свитанка" приняли участие известные выпускники студии, в частности прима Баденского государственного театра (Германия) Ульяна Алексюк, заслуженная артистка Украины, дважды лауреат премии "Киевская пектораль" Екатерина Кистень, артисты балета Национального Академического Народного Хора имени Григория Веревки и многие другие. Всего в концерте принимали участие выпускники ансамбля "Свитанок" с 1988-2018 гг.

""Свитанок" - это такая возможность побывать в невероятных местах. Хотя ты еще и маленький, но ты выступаешь на стадионе во время Олимпийских игр или выступаешь на одной сцене с известными и легендарными исполнителями. "Свитанок" - это возможность путешествовать, так как музыка и танец – это "международный язык", который понимают по всему миру. "Свитанок" - это такие волшебные превращения из "подснежника в актрису", - такими эмоциями и словами описала собственный опыт участия в ансамбле Екатерина Кистень.

Всего за годы существования ансамбля более 20 000 выпускников добились успеха в разных сферах. Но есть среди них и те, кто благодаря "Свитанку" выбрал творческую профессию и среди них немало известных в мире и Украине личностей. Ульяна Алексюк - прима Баденского государственного театра (Германия); ОНУКА – Наталья Жижченко, исполнительницы Анна Седакова и Арина Домски, Ольга Нестеренко - солистка группы "Врода", артисты Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки, Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, балета Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина", Заслуженного академического ансамбля национальной гвардии Украины, балета "Терен" Национальной филармонии Украины, Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Основан ансамбль в 1954 г. при Киевском Дворце пионеров и школьников. Как отдельное внешкольное образовательное учреждение - детско-юношеская музыкальная вокально-хуреографічна студия "Свитанок" функционирует с 1993 года. Визитной карточкой студии является именно детский ансамбль песни и танца "Свитанок". В его репертуаре – театрализованные представления на материале украинского народного творчества, образцы фольклора народов мира, произведения народной, классической, духовной музыки, эстрадные песни и танцы.

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