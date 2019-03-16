Легендарный советский режиссер экстренно госпитализирован

Легендарный советский режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию.

Как передает "Пятый канал", у 93-летнего артиста в субботу, 16 марта, обнаружили внутреннее кровотечение.

Его доставили из дома в больницу в полуобморочном состоянии. Причину внезапного ухудшения состояния не называют, врачи борются за жизнь режиссера.

Новости В Москве умер известный актер и режиссер

Марлен Хуциев РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Москве скончалась популярная российская поп-певица, телеведущая и актриса Юлия Началова. Артистке было 38 лет.

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