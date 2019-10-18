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18 октября • обновлено в 11:48
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Леди Гага упала со сцены: в сети появилось видео конфуза

1.3т Читать материал на украинском

В США известная певица Леди Гага упала со сцены после объятий с поклонником.

Видео появилось на YouTube. Она пригласила одного из своих поклонников на сцену, тот не расстерялся и обнял певицу. В ответ Гага запрыгнула ему на руки, но фанат не выдержал такого напора и упал вместе с ней в зал.

Леди Гага

Леди Гага

TMZ

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Не Бредли Купер: Леди Гагу подловили на поцелуе с новым мужчиной

Судьба парня, который во время падения приземлился прямо на певицу, неизвестна. А вот Гага, отделавшись легким испугом, спустя несколько минут продолжила выступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют Леди Гагу.

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Персона
Леди Гага
Место
США
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