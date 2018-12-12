Лебединский громко отметил начало своей деятельности в Украине

Композитор, певец, телеведущий и блогер Алексей "Профессор" Лебединский, эмигрировавший из России в США в 2014, начинает свои долгосрочные проекты и музыкальную деятельность в Украине.

В воскресенье, 9 декабря, он собрал своих друзей и знакомых на закрытом мероприятии на площадке киевского “АртПРИЧАЛа”. Кроме общего концерта продолжительностью почти в 4 часа, впервые в Украине Алексей презентовал большую выставку своих фоторабот.

Творческий вечер собрал на одной площадке близких друзей и товарищей - известных украинских исполнителей, музыкантов разных направлений, художников, фотографов, поэтов, актеров, бизнесменов и правозащитников. Ведущим вечера был известный журналист Леонид Канфер.

Несмотря на полную закрытость частного мероприятия, в зал АртПричала все же несколько раз пытались прорваться люди с камерами, не называя фамилий и не показывая никаких удостоверений СМИ, ссылаясь на то, что были якобы приглашены Лебединским. Все они были вежливо выдворены крепкими ребятами из МАА (Международной Антинаркотической Ассоциации), которые тоже являются друзьями артиста и обеспечивали безопасность на площадке.

Атмосфера вечера была непривычной для многих: не было никакой обязательной программы, сцена была в полном распоряжении всех приглашенных друзей. Кроме давно известных всем хитов, Алексей исполнял множество своих лирических песен, со сцены читались стихи, звучали различные стили музыки, а иногда и просто разговоры о жизни.

Как минимум две из представленных на авторской выставке работ были приобретены одним из гостей, пожелавшим остаться неназванным. По открытой в сети информации, цена фоторабот Лебединского колеблется от 5 до 50-ти тысяч долларов.

Среди гостей были замечены бизнесмены Александр Соколовский, Михаил Вайнберг и Михаил Радуцкий, полномочный посол Тайланда в Украине с супругой, директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, популярный рэпер Ярмак, молодежная рок-группа "Фонтализа", актрисы Анна Сагайдачная и Ольга Герман, известный волонтер и писатель Юрий Тыра, свои стихи читали экс-глава СБУ Игорь Дрижчаный и телеведущий ICTV Сергей Смальчук.