Лазарев впервые сознался о рождении дочери: фото малышки

Известный российский певец Сергей Лазарев впервые официально признался о рождении дочери.

Сенсационное заявление артист сделал в эфире программы "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой, где показал фото годовалой малышки.

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Анной Скрин видео

"Первое время, когда ребеночек в кроватке, что тут прятать. Сейчас, когда она уже делает первые шаги, сложно ее совсем скрывать. И не хочу. Мне хочется выдохнуть, хочется насладиться уже этим, поделится тем, что у меня произошло в семье. Я в первый раз об этом говорю. Лучше рассказать это самому, чем опять где-нибудь сфотографируют чтобы выдать это за большую сенсацию", – заявил Лазарев.

Такое признание певца стало шоком даже для самых близких.

Имени матери артист не называет, впрочем, как и не известно, кто является матерью его первого сына Никиты, но певец утверждает, что дети являются родными братом и сестрой.

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочерью Анной Скрин видео

"Малышей выносили разные суррогатные матери, но биоматериал был его и одной и той же женщины", – рассказал он.

Звездный отец старается как можно больше времени проводить с сыном и дочерью. Сам Никита очень ждал появления сестры и совсем не ревнует к ней отца, рассказал артист.

Лазарев с дочерью Скрин видео

Дочка Лазарева Анна Скрин видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

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