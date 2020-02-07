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8 февраля • обновлено в 07:39
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"Кайф! Здесь все идеально!" Повалий восхитила сеть неожиданной премьерой клипа “Дай мені любов”

2.8т
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Буквально вчера Таисия Повалий презентовала песню "Дай мені любов", а уже сегодня певица решила презентовать яркую и зажигательную видео работу на песню.

Песня "Дай мені любов" восхитила поклонников певицы, и они с нетерпением стали ждать выход видео работы. Таисия Повалий растаяв от такого количества комплиментов в ее адрес решила не затягивать с заветной датой премьеры – 14 февраля, а уже сегодня делает своим поклонникам подарок и презентует на своем официальном YouTube канале видео работу.

"Кайф! Здесь все идеально!" Повалий восхитила сеть неожиданной премьерой клипа “Дай мені любов”
"Кайф! Здесь все идеально!" Повалий восхитила сеть неожиданной премьерой клипа “Дай мені любов”
Новости
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Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте, открытые ноги – Таисия Повалий зажгла по полной в своем клипе. Такой поклонники певицу еще не видели.

"Кайф! Здесь все идеально!" Повалий восхитила сеть неожиданной премьерой клипа “Дай мені любов”

"Я здесь живая, я в движении, и я иду вперед. Эта работа не вызов для рынка, но эта работа вызов для меня и моих слушателей, которые привыкли ко мне другой. Здесь же я раскрываюсь и призываю собой, своими песнями и музыкой радоваться каждому дню, любить себя и действовать!", - комментирует выход клипа Таисия Повалий.

Премьера альбома "Ейфорiя" состоится 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Таисия Повалий
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Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Анастасия
Соловьева Анастасия
Таисия - эталон красоты, женственности и синоним супер качественной музыки! вот это уровень! Супер!!!
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