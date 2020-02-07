"Кайф! Здесь все идеально!" Повалий восхитила сеть неожиданной премьерой клипа “Дай мені любов”

Буквально вчера Таисия Повалий презентовала песню "Дай мені любов", а уже сегодня певица решила презентовать яркую и зажигательную видео работу на песню.

Песня "Дай мені любов" восхитила поклонников певицы, и они с нетерпением стали ждать выход видео работы. Таисия Повалий растаяв от такого количества комплиментов в ее адрес решила не затягивать с заветной датой премьеры – 14 февраля, а уже сегодня делает своим поклонникам подарок и презентует на своем официальном YouTube канале видео работу.

Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте, открытые ноги – Таисия Повалий зажгла по полной в своем клипе. Такой поклонники певицу еще не видели.

"Я здесь живая, я в движении, и я иду вперед. Эта работа не вызов для рынка, но эта работа вызов для меня и моих слушателей, которые привыкли ко мне другой. Здесь же я раскрываюсь и призываю собой, своими песнями и музыкой радоваться каждому дню, любить себя и действовать!", - комментирует выход клипа Таисия Повалий.

Премьера альбома "Ейфорiя" состоится 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

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