Kyiv Music Days соберет украинских и европейских экспертов музыкального бизнеса

Этой весной ключевые игроки украинского шоу-бизнеса совместно с европейскими экспертами соберутся в рамках самого масштабного профессионального мероприятия. Цель — поделиться собственным опытом, реальными кейсами и обсудить актуальные вопросы индустрии. Монументальная цель и идея Kyiv Music Days — развитие музыкальной сферы в Украине. Расширение ее возможностей и инструментария, привлечение новых технологий и их адаптация на рынке, аналитика и отображение актуального состояния отрасли и презентация современных тенденций, а кроме — знакомство широкой аудитории с молодыми музыкантами.

В этом году в рамках Kyiv Music Days состоятся: конференция концертной индустрии, шоукейс-фестиваль, премия Kyiv Music Days Awards, выставка.

Конференция концертной индустрии

Три дня форума будут включать в себя образовательные лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с участием украинских спикеров и приглашенных зарубежных гостей.

Программа Kyiv Music Days разделена на три больших секции — Main, Arrange и Trends.

Секция Main будет посвящена спикерам, о чьих кейсах говорит весь мир — мировые фестивали и их организация, правовые вопросы в музыкальной индустрии, культурная дипломатия и профильное образование. Особенно интересной секция будет организаторам, промоутерам и всем, кто желает окунуться в мир музыкальной индустрии.

Спикеры, которых стоит услышать:

Katalin Füri — директор по коммуникациям Sziget Cultural Management Ltd. Кейс: "Принципы и правила построения успешной коммуникации масштабного проекта";

Юрий Никитин — генеральный продюсер mamamusic, знаковые проекты – Ирина Билык, VERKA SERDUCHKA, НЕАНГЕЛЫ, NIKITA, АВИАТОР, ARMIA, Ольга Горбачева, KAZKA;

Simon De Winter — менеджер артистов (ранее — тур-менеджер Kaiser Chiefs, Fink, Kwabs). Кейс: "Гастрольный бизнес. Украина и Великобритания. Прошлое и будущее;

Agnieszka Wojciechowska — Глава Культурного Департамента и Программный директор польського фестиваля Wschód Kultury — Inne Brzmienia Art’n’Music Festival. Кейс: "Как работает польский музыкальный рынок?";

Rafał Chwała — художественный руководитель Different Sounds Art’n’Music Festival. Кейс: "Как работает польский музыкальный рынок?";

Михаил Ясинский — генеральный продюсер Secret Service EA. Кейс: "Королева ночи. Оля Полякова". Стратегический пиар как способ достичь sold-out на всех самых больших площадках страны;

Дмитрий Феликсов и Дмитрий Чинь — соучредители сервиса по продаже билетов concert.ua. Дискуссия: "Возможны ли WIN-WIN отношения между промоутером и билетным оператором? Как их наладить и в чем именно заключается синергия?", кейс: "Акции и скидки как промо-инструмент длинных продаж на примере стадионного шоу MONATIK Love it Ритм";

Александр Вареница — музыкальный журналист, PR-менеджер, идеолог и основатель агентства Много воды. Дискуссия с Игорем Панасовым: "PR и Медиа. Поиски общего языка";

Анна Штефан, Юлия Гришина и Анна Осетинская — представители независимой юридической школы CTRL.School. Кейсы: "Авторское право в музыкальной индустрии", "Правовая грамотность в креативных индустриях — фундамент успешного бизнеса";

Ростислав Русаков — промоутер, музыкант, журналист, создатель Южный Берег Киева и Hedonism Festival. Кейс: "Fest is Dead";

Евгений Филатов — композитор, саунд-продюсер, основатель группы The Maneken, саунд-продюсер ONUKA і The Elephants. Лекция в формате Q&A;

Максим Ткаченко — основатель и директор "Квартал-Концерт". Кейс: "Создание и продвижение успешных брендов на примере компании “Квартал-Концерт”".

Секция Arrange — данное направление посвящено работе СМИ и техническому обеспечению мероприятий. Здесь, с одной стороны, организаторы концертов и рентал-агентства сценического оборудования поделятся опытом и спецификой сотрудничества. С другой — представители профильных СМИ и музыкальные лейблы расскажут о том, в каком разрезе сегодня необходимо выстраивать коммуникацию друг с другом. Секция будет интересна представителям СМИ, PR-щикам, промоутерам и артистам.

Спикеры, которых стоит услышать:

Евгений Кибец — основатель концертного агентства Happy Music Group. Дискуссия: "Что не так с украинской музыкальной журналистикой. Советы от игроков рынка";

Алексей Бондаренко — основатель блога о новой украинской музыке LiRoom. Кейс: "Платформа о новой украинской музыке. Как мы трансформируем LiRoom из маленького блога в большое медиа";

Григорий Фатьянов, Дмитрий Терешков, Женя Сугак и Стас Королев (YUKO) — представители лейбла Masterskaya. Кейсы: "Кто такой самобытный артист? Опыт лейбла Masterskaya", "Инструменты продвижения самобытного артиста, которые реально работают", презентация Masterskaya HUB;

Сергей Малецкий — основатель концертного агентства H2D. Дискуссия: "Рентал и промоутер. Существует ли эффективное сотрудничество?";

Максим Сердюк — главный редактор онлайн-журнала СЛУХ, в прошлом — главный редактор интернет-издания про украинскую музыку Muzmapa. Кейс: "*здесь должно быть кликабельное название* Про хайп в музыкальных медиа и о том, как быть на слуху";

Андрей Максимов — музыкальный фотограф. Кейс: "Фотограф в музыкальной индустрии";

Ксения Шагова — PR-агент (сотрудничала с такими концертными агентствами, как H2D и HMG). Дискуссия: "Что не так с украинской музыкальной журналистикой. Советы от игроков рынка";

Андрей Иноземцев — деятель искусства. Директор проектов Alina Pash и Счастливые Люди. Ранее — букинг-агент Noize MC, Anakondaz, Кравц, арт-директор Crystal Hall. Лекция в формате Q&A;

Виктор Данько — основатель компании Rider Rent (компания специализируется на техническом обеспечении масштабных мероприятий). Кейс: "Выбор технического подрядчика. Твой подрядчик — друг или партнер?", дискуссия: "Рентал и промоутер. Существует ли эффективное сотрудничество?".

И, наконец, секция Trends — это возможность узнать больше об актуальных темах и трендах отрасли. Спикеры будут делится информацией о новых возможностях и технологиях — блогинг, влогинг и социальных сети, инструментах маркетинговых коллабораций селебрити и брендов, также будут затронуты темы бесплатного продвижения контента и авторских прав. Кейсы данной секции будут информативны для музыкальных менеджеров, артистов и представителей СМИ.

Спикеры, которых стоит услышать:

Анна Мищенко — основательница компании Convergo, куратор направления Celebrity marketing. Кейс: "Маркетинговые коллаборации брендов и селебрити";

Андрей Куртов, Анна Сутулина и Максим Яковлев— представители видеолейбла AIR Music. Кейс: "Топ 10 стереотипов музыканта касательно YouTube", "Бесплатные способы продвижения клипа", "Почему видеоблогеры популярны и чему музыкантам стоит у них поучиться";

Соня Сотник — ведущая Radio ROKS. Кейс: "Как именно и зачем попадать в эфир радиостанции";

Елена Осипчук — PR-директор компании WOG. Кейс: "Неслучайные случайности. Как брендам выстроить отношения с селебрити";

Ирина Горовая — продюсер MOZGI Entertainment, соучредитель MOZGI GROUP. Кейс: "1+1=11 или почему селебрити и бренды должны работать вместе";

Музыкальные группы KADNAY и Alloise.

Больше о спикерах — на сайте.

Шоукейс-фестиваль

Шоукейс-фестиваль — известная мировая практика формата music week, при которой музыканты и исполнители различных стилей презентуют себя перед профессиональной аудиторией, которая состоит из музыкальных менеджеров, промоутеров, представителей музыкальных агентств, лейблов и звукозаписывающих компаний.

Чтобы выступления артистов проходили в правильной атмосфере, на Kyiv Music Days будут работать разножанровых сцен для музыки: Jazz Stage, Different Sounds Festival Stage, Electronica Stage, Indie Stage, RAP.UA Stage и World Music Stage.

У каждой из сцен — своя уникальная локация и партнер.

Jazz Stage расположится в баре Barman Dictat, а ее партнером выступит Odessa JazzFest; локация Electronica Stage — Alchemist Bar, партнеры — Kyiv Music Days, Masterskaya, LILA Music, Holywood UA Recording Space; Different Sounds Festival Stage ищите в MK Music Space, ее партнером сцены станет Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival; локацией Indie Stage станет галерея-бар it’s NOT the LOUVR, а партнером — Radio ROKS; RAP.UA Stage найдет свое место в Olimpiyskiy BALLPARK и партнера в лице портала RAP.UA; локация World Music Stage – Х.Л.А.М., а партнерами сцены выступят Masterskaya, LILA Music и Holywood UA Recording Space.

Kyiv Music Days Awards 2019

В рамках ежегодной отраслевой премии Kyiv Music Days Awards будут определены профессионалы музыкальной индустрии в следующих номинациях:

Лучший промоутер / концертное агентство;

Лучший билетный оператор;

Лучший менеджер артиста;

Лучший музыкальный журналист;

Лучший PR (менеджер/компания);

Лучшее издание о музыке;

Лучшая уютная концертная площадка (вместимостью до 500 человек);

Лучшая концертная площадка (вместимостью до 1500 человек);

Лучшая большая концертная площадка (вместимостью от 1500 человек);

Лучший технический подрядчик (Звук);

Лучший технический подрядчик (Свет).

Выставка

Выставочная зона на Kyiv Music Days 2019 будет включать в себя: выставку музыкальных инструментов и обородувания от Musician.UA: Музикант.укр, зону активностей от видеолейбла AIR Music, стенд с мерчем, пластинками, книгами и сувенирной продукцией, а также множество фотозон.

