"Кусок д*рьма": Вайнштейн получил по лицу из-за секс-скандала

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был обвинен в сексуальных домогательствах, получил два удара в лицо от поклонника в ресторане оздоровительного комплекса Sanctuary Camelback Mountain Resort в Скоттсдейле.

Об этом сообщает TMZ.

По версии издания, Вайнштейн проходит лечение от сексуальной зависимости в Аризоне. Он обедал со своим тренером в ресторане, когда с ним заговорил один из сидевших за соседним столиком мужчина.

Как выяснилось, это был фанат продюсера. Он сказал, что обожает его фильмы и хочет сделать совместную фотографию. Вайнштейн "враждебно" отказал Стиву (так издание назвало мужчину – Ред.). Персонал отеля сообщил, что ответ был дружелюбным.

После того, как Харви закончил обедать и собрался уходить, выпивший поклонник попросил своего друга снять происходящее на видео. Он подошел к звезде и дважды ударил его по лицу.

"Это тебе за то, что ты делал с теми женщинами, кусок д*рьма", – прокричал он.

Продюсер чуть не упал от удара, однако на предложение друга нападавшего вызвать полицию – ответил отказом.

Напомним, в начале октября бывшие и нынешние подчиненные Вайнштейна обвинили его в домогательствах. Это вызвало жуткий скандал. А представители Академии телевизионных наук и искусств США решили пожизненно исключить продюсера из своих рядов.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре знаменитую актрису обвинили в замалчивании домогательств со стороны Вайнштейна.