"Куры передохли, высылайте телескоп" — так мы все и живем…

Александр Кирш Шоу 16:13, 6.11.2020

7 октября он обьявил, что прекращает публичные выступления. Через месяц умер. Такие без работы не живут. Она не только смысл их жизни, она и есть их жизнь.

Он был не просто народный артист. Он вообще народный. Его слова вошли в наш быт и тоже стали народными.

Он всегда был актуален и будет актуален ещё долго. Но он никогда не был злым. Он предельно честен, но оптимистичен. Он не унывал никогда, хотя ему тоже было трудно, особенно поначалу. Ирония стала средством мироощущения и выживания. Мудрого и потому без злости. Он дал нам всем заряд бодрости. И жизнестойкости. И при этом — беспощадной правды. Без него мы все были бы другими.

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Шоу

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