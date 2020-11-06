7 октября он обьявил, что прекращает публичные выступления. Через месяц умер. Такие без работы не живут. Она не только смысл их жизни, она и есть их жизнь.

Он был не просто народный артист. Он вообще народный. Его слова вошли в наш быт и тоже стали народными.

Он всегда был актуален и будет актуален ещё долго. Но он никогда не был злым. Он предельно честен, но оптимистичен. Он не унывал никогда, хотя ему тоже было трудно, особенно поначалу. Ирония стала средством мироощущения и выживания. Мудрого и потому без злости. Он дал нам всем заряд бодрости. И жизнестойкости. И при этом — беспощадной правды. Без него мы все были бы другими.