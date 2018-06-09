"Куриный зад": Волочкову пристыдили за новое откровенное фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила для разнообразия показать своим подписчикам что-то, кроме шпагата, ответив тем самым на нападки.

"Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще. Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя *опа", – подписала она снимок, на котором стоит спиной к камере в купальнике.

И конечно же, балерина не обошлась без фирменного шпагата, приняв форму того, на чем сидела.

"Попробуйте повторить форму тех предметов, рядом с которыми вы сейчас находитесь. Кажется, у меня получилось", – отметила она.

Знаменитость в очередной раз закрыла комментарии к своим снимкам. Однако, под менее провокативными пользователи все же смогли ответить ей.

"С вас просто смеются. Вы не можете уже себя объективно оценивать. Слишком ущербный ум. На вас люди ходят посмотреть, как на обезьяну с голой жо*ой в цирке. Вы и есть такая обезьяна. И никогда вам разум не подскажет правильной линии поведения. У вас даже не пиар, когда все средства хороши. Это просто умственная отсталость. Люди, имеющие отклонения, всегда крайне активны в сексуальном плане", – отметил один из хейтеров под соседним фото.

Также, "Дни.ру" подсмотрело другие комментарии, относящиеся непосредственно к первому ответу Волочковой по поводу "пятой точки".

"Ты сама ущербная, на всю голову! Жо*у выставлять в 40 с лишним нормально, или это для тебя тоже так же красиво, как твой ущербный балет?", "Фото с жо*ой ужасное, прикрыть это плоскожо*ие срочно", "Разве это попа? Тощий куриный зад", – цитирует издание слова пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова распугала туристов, сделав очередной шпагат.