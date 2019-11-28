Культовый ректор Михаил Поплавский празднует свой юбилей – 70 лет

Украинскому певцу, народному артисту Украины и "поющему ректору" Университета культуры, который вызывает споры в обществе, но остается обожаемым студентами и публикой, Михаилу Поплавскому 28 ноября исполнилось 70 лет.

В молодости он мечтал оставить после себя добрые дела на земле, добиться успеха, достатка и популярности. Все задуманное осуществил. При этом Михаил Поплавский сам отмечает, что не был идеальным ни внешне, ни по характеру. Просто всегда оставался собой.

"Мир любит оригиналов. А я – оригинал", – уверен юбиляр.

Ректор-новатор

Еще первокурсником Института культуры Поплавский заявил, что станет ректором этого вуза. Тогда на это никто не обратил внимания. Мало ли как бравируют молодые люди! Однако случай с Михаилом Поплавским – не из этой категории. В дерзкой декларации отразились важнейшие черты этого человека – амбициозность, казацкий гонор, максимализм. В сочетании с трудолюбием и настойчивостью эти качества характера впоследствии дали ошеломляющий результат.

В послужном списке юного Поплавского – председательствование в институтском профкоме и руководство студотрядом. Институт окончил с красным дипломом. Последовавший вскоре конфликт при поступлении в аспирантуру, не озадачил, а только раззадорил амбициозного молодого человека.

В итоге, вопреки всем недоброжелателям и обстоятельствам, Михаил Поплавский таки стал в 1993 г.оду самым молодым ректором в Украине. На этой должности Поплавский как эффективный антикризисный менеджер раскрылся в полной мере. Более того – развитие университета стало делом жизни Михаила Поплавского.

Он постоянно работал и работает на опережение времени, без колебания воплощает в жизнь радикальные реформы в системе подготовки кадров для социокультурной сферы. Может ли читатель назвать руководителей украинских (да и не только украинских) вузов, использующих в своей работе Инстаграм, Фейсбук, YouTube? Скорее всего, мало кого. За исключением Михаила Поплавского, для которого социальные сети давным-давно стали привычным инструментом.

За почти тридцать лет ректорства он превратил стандартный, ничем не примечательный вуз в "украинский Гарвард". В современном Университете культуры – 45 кафедр, около 10 тысяч студентов проходят подготовку по 46 престижным специальностям.

Роль бессменного ректора в подобной эволюции очень точно отражает студенческое название университета. Из ироничного "кулек" оно трансформировалось в брендовое "Университет Поплавского". Своих студентов Михаил Поплавский называет "мои поплавки". Молодые люди отвечают ректору искренней любовью.

"Чувствуется, что мы для него – все", – говорят студенты.

И если систему Станиславского символизирует знаменитый возглас "Не верю!", то систему Поплавского – "Верю!".

"Я горд и счастлив, что у меня есть такие талантливые и успешные студенты и выпускники", – говорит Михал Михалыч.

Новости Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне

Ледокол украинской естрады

Перерождение рядового вуза было основным, но не единственным успешным начинанием Михаила Поплавского. В свое время он стал первым в Украине (если не в мире) поющим ректором. И остается, кстати, таковым по сей день.

"Он стал не только талантливым топ-менеджером в образовании, лидером, умеющим собирать вокруг себя и раскрывать таланты. Поплавский еще и успешный шоумен. Я бы назвал его настоящим ледоколом, уверенно идущим вперед и не боящимся экспериментов", – говорит о своем давнем друге певец Павел Зибров.

Так оно и есть. Когда в конце 90-х из всех телевизоров и радиоприемников зазвучал "Юний орел", украинское общество испытало шок. В лучшем случае аудитория озадаченно молчала. Некоторые по-снобистски морщили носики (да и все эти годы делают то же самое). Но дерзкий эксперимент своей цели достиг. Об университете Поплавского заговорили.

"Знаю, запел плохо. Это было сделано специально для того, чтобы вызвать интерес к институту (что и произошло) через шок, стресс", – сказал в 1999 году Поплавский в интервью газете "День".

Но "Юний орел" оказался только стартом. Эксперименты следовали один за другим, накапливался опыт. После клипа "Приречений на любов" украинский продюсер Владимир Бебешко отметил, что на украинской эстраде появился свой Том Джонс. Хотя были те, кто спорил с мэтром. Доказывали, речь идет о появление нашего Роберта Палмера.

Вся эстетика того клипа (черно-белая гамма, элегантный бонвиван с женским оркестром на заднем плане) стали дальнейшим развитием идеи, заложенной в работе Палмера Addicted to love. Причем речь не шла о банальном перепеве. Зрители видели явное творческое переосмысление.

Вполне достойный, кстати, получился ответ тем, кто обвинял Поплавского в эксплуатации сельско-вышиваночной эстетики. И не замечали почему-то здоровой самоиронии, присутствующей во всех шоу-проектах Поплавского.

Здесь уместно заметить, что Михал Михалыч никогда не стеснялся своего происхождения. Даже немного бравирует этим.

"Меня часто попрекают тем, что я селюк. В город приехал, а село из меня так и не вышло… Я и рад, что не вышло. Потому что там – мои корни", – парирует Михаил Поплавский.

Любовь к родным людям и земле остается основным лейтмотивом его сценической деятельности.

Сейчас, через четверть века, можно с интересом наблюдать эволюцию "поющего ректора" и отношения к нему. Имена критиков, время от времени призывающих "изживать Поплавского в себе", никто и вспомнить не сможет. А вот студенты-"поплавки" все также на ура принимают каждую новую затею ректора. Видео к его песням охотно берутся делать именитые клипмейкеры и режиссеры.

Из Университета культуры продолжают выходить люди, становящиеся ключевыми фигурами отечественной культуры. Имена тех же Ирины Билык, Алана Бадоева, Кати Царик ,Наталии Жижченко "ONUКА", Елены Кучер "АIyоsha",Михаила Хомы "Dzidzio", Натальи Могилевской и многих других успешных личностей сами за себя говорят…

Год назад столичный Дворец Спорта собрал рекордное число публики. Чтобы увидеть масштабное шоу "Я у тебе один", пришли 17400 зрителей. Этим впечатляющим зрелищем Михаил Поплавский отметил день рождения и завершение пятилетней творческой паузы в сценической деятельности.

По эффектности "Я у тебе один" обоснованно можно сравнивать с прославленными шоу Бродвея и Лас-Вегаса. Впрочем, то, как были представлены "Варенички" и "Блюз еротичних думок", больше ассоциировалось с парижской классикой – кабаре "Мулен Руж" и "Крейзи Хорс".

При всей своей легкости, шоу порой цепляло зрителей так, что некоторые украдкой вытирали слезы. Так произошло, когда звучал цикл песен, посвященных семье и близким.

Памятуя успех прошлогоднего шоу, мы с нетерпением ожидаем, чем удивит "поющий ректор" 3 декабря. В этот день во Дворце Спорта состоится юбилейный концерт Михаила Поплавского с программой "Я – украинец!" Без всякого сомнения, неугомонный Михал Михалыч предложит зрителям нечто особенное.

Гуру успеха

Рассказ о личности Михаила Поплавского был бы неполным, если не вспомнить еще один аспект его деятельности. Он не только успешный топ-менеджер и шоумен, но и человек, стремящийся привить окружающим его людям стремление к успеху и научить достижению поставленных целей. Ради этого наш юбиляр взялся за перо и выпустил книги – "Ректор", "Формула лидера" и "Формула успеха", а еще первый в Украине презентовал молодежи авторский курс "Формула счастья".

В них автор рассказал о своей эпохе и о себе – прежнем и нынешнем. Михал Михалыч раскрывает немало секретов и малоизвестных фактов. И на примерах собственной карьеры объясняет, как следует добиваться результатов. Например, о том, как PR-проект "Поющий ректор как технология" привел к успеху университета и его личному триумфу. Как, по его словам, "из 100% возможного удалось выжать 500% успеха".

Интересно, что экземпляр "Ректора" хранится в библиотеке Кембриджского университета. Рядом с Principa Mathematica Исаака Ньютона, Библией Гутенберга, первым изданием эпоса Гомера, наработками Чарльза Дарвина, копией черновика "Короткой истории времени" Стивена Хокинга, архивом Королевской обсерватории в Гринвиче.

"Я собственной судьбой доказываю молодым, что в жизни нет невозможного. Для успеха нужно вложить в дело свои душу и сердце. Благодаря этой простой истине и состоялся Поплавский", – считает "юный орел" и "поющий ректор" в канун своего семидесятилетия.

С юбилеем, Михал Михалыч! Задора вам и энергии еще на много десятилетий.

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