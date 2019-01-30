Культовые рокеры Oomph! сыграют в Киеве с симфоническим оркестром. В этом году группа отмечает свое 30-летие и по этому поводу везет в Украину свое уникальное шоу, которое состоится 16 февраля в Октябрьском дворце.

У группы с Украиной особые отношения. Здесь они выступают далеко не в первый раз, но впервые - в таком формате. По этому поводу, троица записала специальное обращение для украинских фанатов.

Oomph! Пресс-служба группы

"Всем привет, мы Oomph! И мы сыграем эксклюзивное шоу в вашей прекрасной столице, Киеве, уже совсем скоро, 16 февраля. И на сцене будем не только мы, но и полный симфонический оркестр. Скоро увидимся", - сказал вокалист Деро Гои в видеообращении.

Oomph! - одна из немногих европейских рок-групп, которая за свою долгую карьеру сумела не только укрепиться в статусе культовой команды с каждым альбомом, но и не скатиться в "металлические" клише.

Программа концерта будет состоять из главных песен, которые записали Oomph! за свою карьеру. Уникальность шоу состоит в том, что песни получат новые аранжировки, в исполнении большого симфонического оркестра: на сцену выйдут и струнные, и духовые, и даже огромные литавры.

К слову, Oomph! в этом месяце выпустили новый студийный альбом Ritual. Группа на нем стала еще мрачнее и жестче, а традиционный для Oomph! вокал соседствует с гроулингом. Как рассказывают участники группы, они не любят повторяться и решили воплотить в музыку те изменения, которые произошли в них самих.

Новый альбом, по словам Гои - комбинация "возвращения к корням" и того, как они воспринимают музыку сейчас: "Это что-то совершенно новое для группы - залезть в машину времени и вернуться в середину девяностых. Взять те эмоции, которые мы испытывали тогда и совместить эмоциональный статус кво, который есть сейчас. Тот факт, что мы никогда не работали таким образом, сделал процесс создания альбома более свежим и ярким, чем прежде".

Как писал ранее OBOZREVATEL, в среду, 30 января в Киеве состоится один из главных концертов года - во Дворце Спорта впервые выступит американский дуэт Twenty One Pilots. Организаторы предупредили о возможных махинациях с билетами.

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