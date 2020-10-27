Костюмы для детей на Хэллоуин: как выбрать самые интересные

Хэллоуин – событие не только для взрослых, но и для детей. В США именно дети являются ключевыми героями праздника, наряжаясь в костюмы фей, персонажей книг, мультфильмов и даже рекламы. Эта традиция переходит и в Украину.

OBOZREVATEL предлагает семь детских образов из культовых фильмов и книг.

Лесная мавка

Лесная мавка – один из самых популярных персонажей в украинском фольклоре. В мифологии она является женским духом, правда к добру они принадлежат или к злу – неизвестно, так как версии разнятся. По одной легенде, мавка – добрый дух леса, который всегда помогал выводить заблудившихся из чащи и спасать детей от омута. По другой, мавка – дух смерти, который забирает некрещенных детей.

Но как бы там ни было, предлагаем выбрать образ Мавки ребенку – для него потребуется длинная рубашка, венок и самое главное – парик с зелеными волосами.

Лесная мавка vashkostumer.com.ua

Грут или Грутик

Грут – персонаж фильма "Стражи Галактики", который полюбился зрителям сразу же с первого фильма. Вначале большой неповоротливый великан Грут был лучшим другом енота Ракеты, которого спас от смерти ценой своей жизни. Однако, в конце первой части выяснилось, что из одного ростка деревянного Грута растет еще один Грутик. И вот этот милый малыш стал самым популярным персонажем второй части.

Предлагаем вам выбрать этот образ для детского Хэллоуина, только для костюма придется потрудиться, чтобы создать подобие древесной коры.

Маленький Грутик www.lifeoffilms.com

Фея Динь-Динь ("Питер Пен")

Миниатюрная фея Динь-Динь ростом всего 10-13 см, но в саге о Питере Пене она является большим персонажем. Динь всегда помогает Пену во всех его приключениях, любит чинить вещи, особенно – медные. Динь-Динь одета в зеленое маленькое платье, тапочки с пумпонами, а за спиной у нее золотистые крылья. Но самое главное – фея из Питера Пена может исчезнуть, если в нее перестанут верить. Потому что чудеса там, где в них верят. И чем чаще в них верят – тем чаще они случаются!

Этот образ на Хэллоуин отличается сказочностью и добротой персонажа. Кроме того, костюм феи является крайне популярным в Ирландии.

Фея Динь Динь из Питера Пена www.feerita.ru

Кукла Аннабель

Зловещую куклу Аннабель в самом ее популярном образе – фарфоровая кукла с жуткой улыбкой и в цветастом платье, зрители впервые увидели в фильме "Заклятие". Игрушка понравилась зрителям и про нее сняли два спин-оффа: "Проклятие Аннабель" и "Аннабель: Зарождение зла". В основе всех фильмов лежит якобы реальная история куклы, которую одна медсестра подарила своему ребенку. После этого в доме началась паранормальная активность: сами собой открывались и закрывались двери, появлялись кровавые пятна и прочее. После того, как кукла якобы напала на обитателей дома, ее забрала семейная пара исследователей паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены.

Образ Аннабель – довольно жуткий и заставит почувствовать дрожь по спине от одного вида. Для его создания вам потребуется платье, яркий кукольный макияж и прическа с двумя хвостиками.

Кукла Аннабель www.pinterest.com

Чаки

Чаки – еще один кукольный персонаж фильмов ужасов, ставший настоящей легендой. Первый фильм о кукле, которой движет злобный дух и заставляет убивать своих обидчиков вышел в 1988 году, став практически сразу главным фильмом 1980-х. Комедийные элементы, которыми был разбавлен слэшер, также помогли персонажу стать культовым.

Для создания образа потребуется полосатая кофта, джинсовый комбинезон, рыжий парик и нарисованные шрамы.

Кукла Чаки www.businessinsider.com

Близняшки из "Сияния"

Эти персонажи подойдут, если вы – родители двойняшек. Близняшки Грейди в фильме Кубрика ничего жуткого не делают, они являются главному герою картины – мальчику Дэнни и зовут его поиграть. Затем зрителю они предстают уже в виде окровавленных трупов. В этом и заключается талант Стэнли Кубрика – внушить страх одним видом персонажей.

Для образа потребуются голубые платья с кружевом и бантами, а также детские туфли и гольфы.

Близнецы из Сияния www.thescottishsun.co.uk

Коралина из мира кошмаров

Мультфильм "Коралина в мире кошмаров" со странной рисовкой, пластилиновыми вставками и тряпичными куклами был номинирован на "Оскар" в 2007 году, а также стал лучшим анимационным фильмом года. Девочка Коралина, которая попадает в страну детских грез, где все ее прихоти исполняют, а вместо глаз носят пуговицы, стала одной из самых популярных персонажей в мультипликации.

Для образа потребуется парик с фиолетовыми волосами, юбка и жакет, а самое главное – треугольное кольцо, которое позволяет видеть мир без прикрас.

Коралина в мире кошмаров fi.pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие образы из фильмов ужасов можно подобрать на Хэллоуин.