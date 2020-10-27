Костюмы для детей на Хэллоуин: как выбрать самые интересные

Хэллоуин – событие не только для взрослых, но и для детей. В США именно дети являются ключевыми героями праздника, наряжаясь в костюмы фей, персонажей книг, мультфильмов и даже рекламы. Эта традиция переходит и в Украину.

OBOZREVATEL предлагает семь детских образов из культовых фильмов и книг.

Лесная мавка

Лесная мавка – один из самых популярных персонажей в украинском фольклоре. В мифологии она является женским духом, правда к добру они принадлежат или к злу – неизвестно, так как версии разнятся. По одной легенде, мавка – добрый дух леса, который всегда помогал выводить заблудившихся из чащи и спасать детей от омута. По другой, мавка – дух смерти, который забирает некрещенных детей.

Но как бы там ни было, предлагаем выбрать образ Мавки ребенку – для него потребуется длинная рубашка, венок и самое главное – парик с зелеными волосами.

Грут или Грутик

Грут – персонаж фильма "Стражи Галактики", который полюбился зрителям сразу же с первого фильма. Вначале большой неповоротливый великан Грут был лучшим другом енота Ракеты, которого спас от смерти ценой своей жизни. Однако, в конце первой части выяснилось, что из одного ростка деревянного Грута растет еще один Грутик. И вот этот милый малыш стал самым популярным персонажем второй части.

Предлагаем вам выбрать этот образ для детского Хэллоуина, только для костюма придется потрудиться, чтобы создать подобие древесной коры.

Фея Динь-Динь ("Питер Пен")

Миниатюрная фея Динь-Динь ростом всего 10-13 см, но в саге о Питере Пене она является большим персонажем. Динь всегда помогает Пену во всех его приключениях, любит чинить вещи, особенно – медные. Динь-Динь одета в зеленое маленькое платье, тапочки с пумпонами, а за спиной у нее золотистые крылья. Но самое главное – фея из Питера Пена может исчезнуть, если в нее перестанут верить. Потому что чудеса там, где в них верят. И чем чаще в них верят – тем чаще они случаются!

Этот образ на Хэллоуин отличается сказочностью и добротой персонажа. Кроме того, костюм феи является крайне популярным в Ирландии.

Кукла Аннабель

Зловещую куклу Аннабель в самом ее популярном образе – фарфоровая кукла с жуткой улыбкой и в цветастом платье, зрители впервые увидели в фильме "Заклятие". Игрушка понравилась зрителям и про нее сняли два спин-оффа: "Проклятие Аннабель" и "Аннабель: Зарождение зла". В основе всех фильмов лежит якобы реальная история куклы, которую одна медсестра подарила своему ребенку. После этого в доме началась паранормальная активность: сами собой открывались и закрывались двери, появлялись кровавые пятна и прочее. После того, как кукла якобы напала на обитателей дома, ее забрала семейная пара исследователей паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены.

Образ Аннабель – довольно жуткий и заставит почувствовать дрожь по спине от одного вида. Для его создания вам потребуется платье, яркий кукольный макияж и прическа с двумя хвостиками.

Чаки

Чаки – еще один кукольный персонаж фильмов ужасов, ставший настоящей легендой. Первый фильм о кукле, которой движет злобный дух и заставляет убивать своих обидчиков вышел в 1988 году, став практически сразу главным фильмом 1980-х. Комедийные элементы, которыми был разбавлен слэшер, также помогли персонажу стать культовым.

Для создания образа потребуется полосатая кофта, джинсовый комбинезон, рыжий парик и нарисованные шрамы.

Близняшки из "Сияния"

Эти персонажи подойдут, если вы – родители двойняшек. Близняшки Грейди в фильме Кубрика ничего жуткого не делают, они являются главному герою картины – мальчику Дэнни и зовут его поиграть. Затем зрителю они предстают уже в виде окровавленных трупов. В этом и заключается талант Стэнли Кубрика – внушить страх одним видом персонажей.

Для образа потребуются голубые платья с кружевом и бантами, а также детские туфли и гольфы.

Коралина из мира кошмаров

Мультфильм "Коралина в мире кошмаров" со странной рисовкой, пластилиновыми вставками и тряпичными куклами был номинирован на "Оскар" в 2007 году, а также стал лучшим анимационным фильмом года. Девочка Коралина, которая попадает в страну детских грез, где все ее прихоти исполняют, а вместо глаз носят пуговицы, стала одной из самых популярных персонажей в мультипликации.

Для образа потребуется парик с фиолетовыми волосами, юбка и жакет, а самое главное – треугольное кольцо, которое позволяет видеть мир без прикрас.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие образы из фильмов ужасов можно подобрать на Хэллоуин.