"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото

Украинская певица Настя Каменских вызвала бурю негатива у поклонников из-за нового эротического фото.

Так, на снимке артистка позирует в голубом купальнике с лифом-топом. Фоном для красотки послужили многоэтажки и голубое неба в Майями. В США певица отправилась по роботе. Фото появилось на личной страничке Каменских в Instagram.

Фоловеррам в сети не понравилось фото Насти. Они утверждают, что купальник ей совершенно не идет, а кроме этого у нее куда-то исчезла грудь. Даже, те, кто посчитали фото красивым, отметили, что оно одновременно и вульгарное.

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