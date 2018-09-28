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СпортLady

"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото

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Украинская певица Настя Каменских вызвала бурю негатива у поклонников из-за нового эротического фото.

Так, на снимке артистка позирует в голубом купальнике с лифом-топом. Фоном для красотки послужили многоэтажки и голубое неба в Майями. В США певица отправилась по роботе. Фото появилось на личной страничке Каменских в Instagram.

#miami #vibes

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

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Фоловеррам в сети не понравилось фото Насти. Они утверждают, что купальник ей совершенно не идет, а кроме этого у нее куда-то исчезла грудь. Даже, те, кто посчитали фото красивым, отметили, что оно одновременно и вульгарное.

"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото
"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото
"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото
"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото
"Куда поделась грудь?"Хейтеры осудили Каменских за откровенное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу раскритиковали за прозрачный наряд.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
США
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