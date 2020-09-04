Крупнейший книжный онлайн-магазин Украины запустил программу поддержки малых издательств

Большое количество издательств не сможет широко представить свои новинки украинским читателям из-за отмены книжной ярмарки во Львове.

Крупнейшая в Украине книжная платформа Yakaboo в партнерстве с ОО "Форум издателей" решила помочь украинским издательствам в этот сложный период и предлагает в пределах 27-го Львовского международного книжного форума альтернативу, которая позволит издателям бесплатно презентовать новые книги. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Yakaboo.

В период проведения BookForum, с 16 по 26 сентября включительно, Yakaboo реализует программу поддержки малых и нишевых издательств. Присоединиться к инициативе смогут субъекты издательского дела, выпускающих до 10 наименований в год или совокупный тираж которых не превышает 10 тыс. экземпляров.

Yakaboo

В течение 10 дней книги таких издательств будут бесплатно размещены на сайте Yakaboo и будут продвигаться наравне с другим ассортиментом магазина. Продажи книг осуществляться с символической комиссией в 1 грн, а вся прибыль, включая себестоимость и доход, получат издательства.

"Отсутствие одного из крупнейших книжных ивентов 2020 года существенно повлияет на книжный рынок. Поэтому интернет-магазин Yakaboo в партнерстве с "Форумом издателей" инициирует программу поддержки малых и нишевых издательств. Мы решили помочь небольшим игрокам на книжном рынке удержаться в период кризиса и, несмотря на все, предоставить возможность читателям ознакомиться с ожидаемыми новинками 2020 года", – отметил Иван Богдан, CEO Yakaboo.

Ранее OBOZREVATEL вместе с Yakaboo также публиковал подборку книг для женщин: 10 вариантов для мотивации и саморазвития.