''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила сеть видео с фрагментом выступления.

В Instagram артистка опубликовала запись, сделанную во время концерта в Цюрихе (Швейцария), на которой слышно, как подпевают и кричат ее поклонницы.

Видео серьезно разозлило подписчиков Лободы, которые активно оставляют гневные комментарии, обвинив и саму певицу в ужасном пении: "Только кричит, ни звука, ни голоса", "Кошмарный, противный голос, ухо режет, звучит омерзительно", "Снесло крышу?" "Кровь из моих ушей..."

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила в московском аэропорту "Шереметьево" скандал. Певица материлась и требовала извинений, разозлившись из-за того, как ее обслужили.

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