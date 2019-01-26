МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила сеть видео с фрагментом выступления.

В Instagram артистка опубликовала запись, сделанную во время концерта в Цюрихе (Швейцария), на которой слышно, как подпевают и кричат ее поклонницы.

Видео серьезно разозлило подписчиков Лободы, которые активно оставляют гневные комментарии, обвинив и саму певицу в ужасном пении: "Только кричит, ни звука, ни голоса", "Кошмарный, противный голос, ухо режет, звучит омерзительно", "Снесло крышу?" "Кровь из моих ушей..."

Новости
''Так модно?'' Лобода вызвала замешательство новым фото
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта
''Кровь из ушей'': Лободу жестко разнесли за видео с концерта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила в московском аэропорту "Шереметьево" скандал. Певица материлась и требовала извинений, разозлившись из-за того, как ее обслужили.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги