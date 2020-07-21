Был ли секс на киноэкранах СССР: критики рассказали о реальности

В советском кино почти не было интимных сцен, говорят критики.

В советской культуре, в первую очередь в кино и на ТВ, не было никакого секса – обнажение на экране было лишь эпизодическим, "эротические" кадры длились секунды и казались скорее недоразумением, ускользнувшим от невнимательных глаз цензоров.

Запоздалая сексуальная революция в СССР началась только к концу 1980-х, когда начал рассыпаться железный занавес и объявили политику гласности. О том, как это было во времена перестройки и в 1990-е годы, пишет журнал "Нож".

"В 1986 году ведущий Владимир Познер и американский журналист Фил Донахью провели телемост между Ленинградом и Бостоном под названием "Женщины говорят с женщинами". На вопрос американской телезрительницы о том, есть ли в СССР секс по телевидению, одна из участниц – Людмила Иванова – ответила: "Секса у нас нет, и мы категорически против этого", – пересказывают в публикации историю о том, как родилась легендарная фраза "В Союзе секса нет".

Актриса Наталья Негода на обложке журнала Playboy (belan-olga.livejournal.com)

Отмечается, что "обнаженка" если и появлялась на телеэкранах, то лишь на несколько секунд. А первой по-настоящему эротической сценой в советском кино был эпизод из "Маленькой Веры" в 1988 году.

После перестроечное кино подарило и первого секс-героя – Дмитрия Харатьяна, который в первых же кадрах фильма "Мордашка" в 1990 году появляется в трусах.

Кадр из фильма "Мордашка" (1990) (irecommend.ru)

В том же году Александр Ширвиндт в фильме "Бабник" играл, очевидно, бабника. А фильм 1991 года "Обнаженная в шляпе" авторы публикации назвали одним сплошным поводом продемонстрировать под любым удобным предлогом обнаженное тело.

Кадр из фильма "Маленькая Вера" (1988) (afisha.ru)

"Иногда выходило совсем странно. В картине "Десять лет без права переписки", снятой заслуженным советским режиссером Владимиром Наумовым, Александр Панкратов-Черный перед сексом с женой не может снять ножной протез. В другой подобной сцене того же фильма Берия танцует с голой девушкой под песню "Рио-Рита", – описывают попытки советских режиссеров продемонстрировать зрителям интимные отношения на экране.

Кадр из французского фильма "Секс и перестройка" (1990) (afisha.ru)

По словам авторов публикации, в кино порубежной эпохи эротика развивалась по двум основным направлениям. Во-первых, секс – это смешно, с этим посылом было снято множество комедий. Во-вторых, это очень опасно и до добра не доведет: в "перестроечной чернухе" и социальных драмах обязательным элементом было насилие над женщиной.

В картине "Серп и молот" (1994) в центре сюжета – транссексуал (kino-teatr.ru)

Среди таких фильмов называют картины "Интердевочка" (1989) и "Авария" – дочь мента" (1989). Также выделяют фильмы так называемого кооперативного жанра, как "Мордашка" (1990). Параллельно с таким кино начал зарождаться и шоу-бизнес. Так, в 1991 году вышел хит группы "Мальчишник" "Секс без перерыва" – настоящий итог перестроечной сексуальной революции.

Кадр из фильма "Колесо любви" (1994) (kino-teatr.ru)

"А в августе 1991-го окончательно рухнул Советский Союз, и в кино, на эстраде и телевидении стало можно практически все. Пока "Мальчишник" всего лишь пел о всевозможных сексуальных практиках, группа "На-На" визуализировала идею полного раскрепощения. Клип на песню "Фаина" воплощал древнеримскую или египетскую оргию в духе фильма "Калигула", – подчеркнули в материале.

При этом утверждается, что эротика ушла из перестроечного, а затем и российского кино так же стремительно, как и ворвалась в него – на ее смену пришло насилие.

Как сообщал OBOZREVATEL, во времена СССР действовала жесткая цензура, которая в частности распространялась и на кинематограф, поэтому в Союзе запрещались к пересмотру многие фильмы – западные и отечественные.