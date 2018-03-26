"Крепостное право отменили!" Известная актриса назвала россиян рабами

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что у россиян еще не искоренилась "рабская психология".

Диктаторы разбудили у российского народа самое темное, говорит она в интервью "Московскому комсомольцу".

"Знаете, я недавно подумала: а ведь только в 1861 году отменили крепостное право. Это же совсем недавно! Поэтому, к сожалению, рабская психология еще жива, подтверждение этому — кровавый переворот, я даже не хочу это революцией называть. Люди, которые писали доносы, — они оттуда", - подчеркнула она.

По ее словам, именно "рабы" занимались этим.

"Ну вот они и писали, рабы. Просто Сталин, словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное. В темных людях, а в светлых — нет. Были же герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо", - уточнила Смехова.

Как сообщал "Обозреватель", Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.